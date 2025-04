Calciomercato Juventus | in cinque a rischio cessione Chi può lasciare Torino per finanziare il super colpo in estate svelati i nomi

Calciomercato Juventus: cinque giocatori sono a rischio cessione. Chi può lasciare i bianconeri per finanziare il super colpo estivo, tutti i nomiSecondo l’edizione odierna di Tuttosport, per dare l’assalto a Sandro Tonali – primo obiettivo dell’estate del Calciomercato Juventus – Cristiano Giuntoli potrebbe attingere anche dal serbatoio derivante dalla cessione di qualche giocatore attualmente nella rosa bianconera.I nomi sono più o meno preventivati: Savona, Mbangula, Cambiaso, Douglas Luiz e Vlahovic. cinque addii che potrebbe rinfrescare le casse juventine. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: in cinque a rischio cessione. Chi può lasciare Torino per finanziare il super colpo in estate, svelati i nomi Leggi su Juventusnews24.com giocatori sono a. Chi puòi bianconeri perilestivo, tutti iSecondo l’edizione odierna di Tuttosport, per dare l’assalto a Sandro Tonali – primo obiettivo dell’del– Cristiano Giuntoli potrebbe attingere anche dal serbatoio derivante dalladi qualche giocatore attualmente nella rosa bianconera.Isono più o meno preventivati: Savona, Mbangula, Cambiaso, Douglas Luiz e Vlahovic.addii che potrebbe rinfrescare le casse juventine. .com

