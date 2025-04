Spettacolo Che spirito me suocera!

Trevisotoday.it - Spettacolo "Che spirito me suocera!" Leggi su Trevisotoday.it L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il dinamico Lions Club Valdobbiadene Quartier del Piave, è lieta di annunciare una speciale serata all'insegna del divertimento e della solidarietà. Sabato 3 maggio alle ore 20.30, la palestra comunale di Onigo si trasformerà in un palcoscenico.

Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi - Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito comunica il rinnovo della fiducia nei confronti dei giostratori Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi, che continueranno il proprio percorso all’interno della squadra gialloblù fino alle competizioni del 2028 comprese. 🔗lanazione.it

Il mito, la poesia e la guerra di tutte le guerre: al Municipale lo spettacolo "Iliade - Il gioco degli dei" - Un mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato e da dèi capricciosi: è quello dell’Iliade, nel quale possiamo rispecchiarci e riconoscere il nostro mondo. Alessio Boni e Antonella Attili sono i protagonisti di "Iliade - Il gioco degli dei" in scena al Teatro Municipale di Piacenza martedì 18 e... 🔗ilpiacenza.it

Sla, spettacolo di Bertolino accende solidarietà al Centro Nemo Milano - (Adnkronos) – Trasformare gli spazi dedicati quotidianamente alla cura in qualcosa che va oltre lo spettacolo. È accaduto domenica 23 marzo, sotto la volta vetrata della Galleria del Blocco Sud dell’ospedale Niguarda di Milano, ai 400 ospiti che hanno partecipato alla seconda edizione di 'Due SLAvadent alla Sla!' lo spettacolo ideato e diretto da Enrico […] L'articolo Sla, spettacolo di Bertolino accende solidarietà al Centro Nemo Milano proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Michelle Hunziker: “Sono una suocera tranquilla, non invadente. Voglio passare più tempo con il mio nipotino” - Ospite di Verissimo, Michelle Hunziker ha parlato del ruolo da futura suocera che la attende, dal momento che la figlia Aurora Ramazzotti convolerà presto a nozze con Goffredo Cerza. E sul ... 🔗fanpage.it

Marco Ghini torna sul palco: nuovo spettacolo con “Mi faccio di vita” a Borghetto Santo Spirito - il 30 marzo al Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito in Via Viglieri 3, alle 17,30. Lo spettacolo, che unisce musica, ironia e leggerezza, prosegue nel segno della solidarietà ... 🔗msn.com