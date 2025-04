Blake Lively torna nella vita reale con un look super Gossip Girl coded

Blake Lively e Ryan Reynolds si sono concessi una pausa dal glamour delle serate di gala per vivere una giornata decisamente più rilassata e sportiva. Dopo aver partecipato insieme al TIME100 Gala, la coppia è volata in Galles per supportare il Wrexham AFC, la squadra calcistica di cui Reynolds è co-proprietario, durante una partita del campionato di League One. Tra autografi, selfie e sorrisi ai fan, Blake ha conquistato l’attenzione di tutti, portando un tocco “Upper East Side” direttamente sugli spalti.Blake Lively e il suo look che profuma di Serena van der WoodsenChi ha amato Gossip Girl non ha potuto non notare il richiamo: Blake sembrava uscita direttamente dai corridoi della Constance Billard School. Per l’occasione, ha scelto un blazer in tweed grigio ardesia, decorato con il simbolo del Wrexham sul bavero, abbinato a una camicia a quadretti lilla e blu sovrapposta a una semplice canotta bianca. Metropolitanmagazine.it - Blake Lively torna nella vita reale con un look super Gossip Girl coded Leggi su Metropolitanmagazine.it e Ryan Reynolds si sono concessi una pausa dal glamour delle serate di gala per vivere una giornata decisamente più rilassata e sportiva. Dopo aver partecipato insieme al TIME100 Gala, la coppia è volata in Galles per supportare il Wrexham AFC, la squadra calcistica di cui Reynolds è co-proprietario, durante una partita del campionato di League One. Tra autografi, selfie e sorrisi ai fan,ha conquistato l’attenzione di tutti, portando un tocco “Upper East Side” direttamente sugli spalti.e il suoche profuma di Serena van der WoodsenChi ha amatonon ha potuto non notare il richiamo:sembrava uscita direttamente dai corridoi della Constance Billard School. Per l’occasione, ha scelto un blazer in tweed grigio ardesia, decorato con il simbolo del Wrexham sul bavero, abbinato a una camicia a quadretti lilla e blu sovrapposta a una semplice canotta bianca.

