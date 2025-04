Pronostico Angers-Lille | vittoria e posto Champions

Angers-Lille è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Con una vittoria sul campo dell’Angers, una squadra che al momento è poco sopra la zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione, il Lille che al momento occupa il settimo posto nel massimo campionato francese, si potrebbe ritrovare secondo in classifica. Sì, incredibile ma vero. E, in caso di vittoria, nella peggiore delle ipotesi – sarebbe a dire una vittoria anche del Marsiglia in serata – allora i rossoblù chiuderebbero il weekend al terzo posto, quindi dentro la zona Champions.Pronostico Angers-Lille: vittoria e posto Champions (Lapresse) – Ilveggente.itLa classifica cortissima della Ligue 1, sia dietro che davanti – il Psg fa un altro campionato – regalerà giornate emozionanti da qui alla fine della stagione. Ilveggente.it - Pronostico Angers-Lille: vittoria e posto Champions Leggi su Ilveggente.it è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Con unasul campo dell’, una squadra che al momento è poco sopra la zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione, ilche al momento occupa il settimonel massimo campionato francese, si potrebbe ritrovare secondo in classifica. Sì, incredibile ma vero. E, in caso di, nella peggiore delle ipotesi – sarebbe a dire unaanche del Marsiglia in serata – allora i rossoblù chiuderebbero il weekend al terzo, quindi dentro la zona(Lapresse) – Ilveggente.itLa classifica cortissima della Ligue 1, sia dietro che davanti – il Psg fa un altro campionato – regalerà giornate emozionanti da qui alla fine della stagione.

