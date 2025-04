Pazzini avverte | Inter e Napoli? Attenzione alle trappole il finale è insidioso

Pazzini avverte: «Inter e Napoli? Attenzione alle trappole, il finale è insidioso»">Quindici anni fa, proprio a fine aprile, Giampaolo Pazzini diventò il “centravanti trappola” per eccellenza. Con una doppietta clamorosa in rimonta, trasformò un apparentemente scontato Roma-Sampdoria in una disfatta per i giallorossi, cambiando il destino dello scudetto che finì nelle mani dell’Inter. Un ricordo ancora vivido, che il “Pazzo” rievoca in un’Intervista concessa ad Andrea Elefante per la Gazzetta dello Sport.«Conta la testa leggera»Pazzini individua nella testa “pesante” il vero pericolo per chi è in corsa per il titolo: «Chi avrà la testa più libera sarà avvantaggiato. Come accadde a noi allora: eravamo sereni, concentrati sulla nostra partita senza pensare a quanto stava in palio». Secondo l’ex attaccante, il calendario apparentemente più favorevole del Napoli potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: «Quando hai tutto da guadagnare giochi più libero, quando hai l’obbligo di vincere rischi di bloccarti». Napolipiu.com - Pazzini avverte: «Inter e Napoli? Attenzione alle trappole, il finale è insidioso» Leggi su Napolipiu.com : «, il»">Quindici anni fa, proprio a fine aprile, Giampaolodiventò il “centravanti trappola” per eccellenza. Con una doppietta clamorosa in rimonta, trasformò un apparentemente scontato Roma-Sampdoria in una disfatta per i giallorossi, cambiando il destino dello scudetto che finì nelle mani dell’. Un ricordo ancora vivido, che il “Pazzo” rievoca in un’vista concessa ad Andrea Elefante per la Gazzetta dello Sport.«Conta la testa leggera»individua nella testa “pesante” il vero pericolo per chi è in corsa per il titolo: «Chi avrà la testa più libera sarà avvantaggiato. Come accadde a noi allora: eravamo sereni, concentrati sulla nostra partita senza pensare a quanto stava in palio». Secondo l’ex attaccante, il calendario apparentemente più favorevole delpotrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: «Quando hai tutto da guadagnare giochi più libero, quando hai l’obbligo di vincere rischi di bloccarti».

Se ne parla anche su altri siti

Gentile avverte il Napoli: «L’Inter può fiutare il momento giusto per aggredire!» - Solo un punto divide l’Inter dal Napoli. Gli scontri con Juventus e Lazio arrivano in un momento cruciale del campionato. Ne parla Riccardo Gentile. UN BUON RISULTATO – Inizia un altro turno di campionato, che prevede due big match con protagoniste le pretendenti allo scudetto: Juventus-Inter e Lazio-Napoli. Riccardo Gentile, ospite di Sky Sport 24, analizza lo stato di forma e spiega le sue sensazioni sulle due squadre in testa alla classifica: «Il Napoli non è in una situazione facile per quanto riguarda l’emergenza infortuni ed incontra una squadra complicata. 🔗inter-news.it

Marcolin avverte: «Napoli Inter? Ecco perché può sorridere a Conte» - di RedazioneDario Marcolin si è espresso sul momento delle due rivali scudetto Napoli Inter: le dichiarazioni sulle due sfidanti Le parole di Dario Marcolin, a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli verso la sfida tra Napoli e Inter: le dichiarazioni. LE PAROLE – «La partita di sabato ti può rimettere in pista, le ultime sette giornate di campionato possono essere favorevoli al Napoli. La sfida di sabato contro l’Inter può valere una stagione, occhio anche all’Atalanta che potrebbe essere lì in agguato. 🔗internews24.com

Behrami avverte: «Scudetto? Ecco cosa dico tra Napoli e Inter» - di RedazioneBehrami si è espresso sulla corsa scudetto: le dichiarazioni sulla sfida tra Napoli e Inter. Le parole Behrami è sicuro riguardo la corsa scudetto. L’ex centrocampista vede favorito il Napoli e dagli studi di DAZN spiega anche il motivo della sua analisi sulla sfida scudetto con l’Inter: LE PAROLE – «Gli azzurri non dovranno avere la smania di vincere questa sfida con l’Inter, il calendario è dalla sua parte. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pazzini avverte: «Inter e Napoli? Attenzione alle trappole, il finale è insidioso»; Gazzetta dello Sport: Napoli, strada in salita: emergenza difesa e ultima volata verso il sogno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pazzini a sorpresa: «Il Napoli dovrà stare attento a giocatori come Piccoli! Vi spiego perché» - Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Sampdoria ed Inter, ha parlato del Napoli di Antonio Conte citando Roberto Piccoli: questo è il motivo Giampaolo Pazzini ha rilasciato una lunga intervista per La G ... 🔗informazione.it

Ordine avverte il Napoli: "Stia attento alla campagna mediatica partita dopo Milan-Inter" - Nell'ultima giornata del campionato italiano di Serie A, il Napoli ha pareggiato 1-1 contro la Roma. Si è fermata anche l'Inter. I nerazzurri hanno rischiato persino di perdere il match con il ... 🔗msn.com

Inter, Napoli e Atalanta: riparte la volata scudetto. Ecco come stanno le tre pretendenti - Archiviata la sosta delle Nazionali, si torna a fare sul serio. Inter, Napoli e Atalanta sono pronte per la volata scudetto. A nove giornate dalla fine sono in vantaggio i nerazzurri di Simone ... 🔗ilmessaggero.it