Corsa salvezza serie C | Lucchese Milan Futuro Spal e Sestri Levante in lotta

Corsa salvezza del girone B di serie C. Nelle ultime cinque posizioni può ancora succedere di tutto, se si considera che la Lucchese al momento disputerebbe i playout ma può ancora salvarsi direttamente, che Milan Futuro e Spal sono in lotta per aggiudicarsi una posizione privilegiata in vista degli spareggi, che il Sestri Levante adesso sarebbe ai playout ma rischia la retrocessione diretta e che il Legnago Salus vuole giocarsi fino all’ultimo le proprie carte per evitare una probabilissima discesa in serie D.Andiamo con ordine, partendo dallo stadio Porta Elisa dove la squadra di Gorgone (foto) ospita una Torres già sicura del terzo posto. La Lucchese è certa di chiudere la regular season al quintultimo posto, ma se riuscisse a portare a nove le lunghezze di vantaggio sul Sestri Levante (ora sono otto) sarebbe salva, compiendo una vera impresa. Sport.quotidiano.net - Corsa salvezza serie C: Lucchese, Milan Futuro, Spal e Sestri Levante in lotta Leggi su Sport.quotidiano.net Si profilano 90 minuti vietati ai deboli di cuore nelladel girone B diC. Nelle ultime cinque posizioni può ancora succedere di tutto, se si considera che laal momento disputerebbe i playout ma può ancora salvarsi direttamente, chesono inper aggiudicarsi una posizione privilegiata in vista degli spareggi, che iladesso sarebbe ai playout ma rischia la retrocessione diretta e che il Legnago Salus vuole giocarsi fino all’ultimo le proprie carte per evitare una probabilissima discesa inD.Andiamo con ordine, partendo dallo stadio Porta Elisa dove la squadra di Gorgone (foto) ospita una Torres già sicura del terzo posto. Laè certa di chiudere la regular season al quintultimo posto, ma se riuscisse a portare a nove le lunghezze di vantaggio sul(ora sono otto) sarebbe salva, compiendo una vera impresa.

