Civitanovese senza Passalacqua Visciano in dubbio per la sfida contro Recanatese

Passalacqua out, Visciano in dubbio. Non è proprio un buon viatico quello da cui parte la Civitanovese nell’affrontare la delicatissima sfida di oggi contro la Recanatese. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15, la penultima di campionato è un passaggio cruciale per restare appaiati al treno dei playout, arrivarci senza uno dei due perni difensivi e forse anche il capitano potrebbe avere un peso specifico non indifferente negli equilibri della squadra rossoblù e della stessa gara. Ciononostante, il tecnico Bugiardini si mostra tranquillo: "parliamo di due pedine fondamentali, non averle a disposizione è certamente un problema - ammette –, ma sono sicuro che chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione. Comunque, per Visciano valuteremo last minute. Quella di oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una bella mattinata, così come lo è stata l’intera settimana, quando abbiamo curato quegli aspetti su cui facevamo più fatica. Sport.quotidiano.net - Civitanovese senza Passalacqua, Visciano in dubbio per la sfida contro Recanatese Leggi su Sport.quotidiano.net out,in. Non è proprio un buon viatico quello da cui parte lanell’affrontare la delicatissimadi oggila. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15, la penultima di campionato è un passaggio cruciale per restare appaiati al treno dei playout, arrivarciuno dei due perni difensivi e forse anche il capitano potrebbe avere un peso specifico non indifferente negli equilibri della squadra rossoblù e della stessa gara. Ciononostante, il tecnico Bugiardini si mostra tranquillo: "parliamo di due pedine fondamentali, non averle a disposizione è certamente un problema - ammette –, ma sono sicuro che chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione. Comunque, pervaluteremo last minute. Quella di oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una bella mattinata, così come lo è stata l’intera settimana, quando abbiamo curato quegli aspetti su cui facevamo più fatica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Civitanovese e Ancona, derby senza gloria. Alluci chiama e Passalacqua risponde - civitanovese 1 ancona 1 CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6, Passalacqua 7, Rossetti 6; Buonavoglia 5.5 (21’st Milani 5), Capece 6.5, Domizi 6 (24’st Visciano sv.), Macarof 6 (33’st Brunet sv.); Padovani 6 (26’st Rasic 6), Bevilacqua 6. A disp. Raccichini, Mancini, Cosignani, Vila. All. Senigagliesi 6. ANCONA (3-5-2): Laukzemis 5; Rovinelli 6 (18’st N. Bellucci 6), Codromaz 6. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rossoblù in cerca di punti salvezza. Civitanovese, domani non ci sarà Visciano - Con buone probabilità, il capitano della Civitanovese Ivan Visciano non prenderà parte alla gara di domani a Castelfidardo. Il mediano classe 1987 si sta allenando in maniera differenziata e dovrebbe essere lasciato fuori precauzionalmente per non rischiare il futuro della stagione. Si tratta dell’unico indisponibile considerando che è stato recuperato anche Andrea Foglia. Con l’inserimento di quest’ultimo, insieme con Domizi e Milani, il tecnico Senigagliesi avrebbe la possibilità di riproporre parte del centrocampo del Pineto della stagione 2022-23, quando la compagine allora allenata da ... 🔗sport.quotidiano.net

Civitanovese, Passalacqua: "Con Bugiardini per la salvezza a tutti i costi" - "Il nuovo allenatore ci sta trasmettendo la giusta carica per una salvezza che vogliamo raggiungere a tutti costi". Marco Passalacqua, vicecapitano della Civitanovese, parla con consapevolezza di un finale di stagione in cui "davvero non sarà più possibile sbagliare. Se – aggiunge il difensore centrale – era così già alcune settimane fa, figuriamoci ora che mancano 4 gare alla fine". Passalacqua è il primo giocatore della Civitanovese a parlare dopo quasi tre mesi in cui solo il patron Profili aveva fatto qualche eccezione ad un silenzio stampa indetto per "isolare la squadra da tutte le ... 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Civitanovese e Ancona, derby senza gloria. Alluci chiama e Passalacqua risponde; Petrucci non basta e le punte non incidono: Visciano almeno lotta; Un punto a testa nel derby: la Civitanovese sfiora il colpaccio, l’Ancona tiene il quinto posto (Foto); Serie D, la Civitanovese si ferma al palo: pari senza reti contro la Vigor Senigallia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie D. Ora la Civitanovese avrà un Visciano in più - su 5 successi finora ottenuti da Passalacqua e soci, uno solo provenga dal Polisportivo. La bella notizia, in casa rossoblù, riguarda il rientro in gruppo del capitano Ivan Visciano, pronto per ... 🔗msn.com

Incubo Civitanovese, ribaltone del Chieti - CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6.5; Franco 5.5 (23’st Rizzo 5.5), Diop 6, Passalacqua 6.5, Cosignani 6; Buonavoglia 6.5 (20’st Domizi 5.5), Capece 5.5, Visciano 6, Macarof 6 (35’st Ruggeri sv.); ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Fermana nel baratro: i canarini sconfitti in casa dalla Civitanovese, per l’Eccellenza è solo una questione matematica - FERMO La Civitanovese si scuote senza strafare ed è ancora in vita. La Fermana no. Il Recchioni ha detto questo: i canarini si sono confermati squadra più scarsa del girone F ... 🔗msn.com