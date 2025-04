I calanchi delle argille azzurre Le opere ispirate al territorio amato da Leonardo

Leonardo da Vinci definì i calanchi romagnoli, i depositi argillosi subappenninici formatisi nel Pliocene a seguito del ritiro delle acque, “azzurrigno terren di mare”.Nel codice Hammer ne parla come di un suolo ricco di fossili marini e ne specifica la vocazione fittile, riferendosi specificatamente all’arte di fare boccali.Da quel momento, quel . I calanchi delle argille azzurre. Le opere ispirate al territorio amato da Leonardo L'Identità. Lidentita.it - I calanchi delle argille azzurre. Le opere ispirate al territorio amato da Leonardo Leggi su Lidentita.it Era il 1503 quandoda Vinci definì iromagnoli, i depositi argillosi subappenninici formatisi nel Pliocene a seguito del ritiroacque, “azzurrigno terren di mare”.Nel codice Hammer ne parla come di un suolo ricco di fossili marini e ne specifica la vocazione fittile, riferendosi specificatamente all’arte di fare boccali.Da quel momento, quel . I. LealdaL'Identità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Dublino a Verona, si è acceso il dibattito sui turisti che toccano ripetutamente il seno o i glutei delle statue femminili come quella di Molly Malone o Giulietta, come portafortuna. Una pratica che, però, non solo causa danni materiali alle opere, ma perpetua messaggi problematici sull'oggettificazione del corpo femminile - Le statue ci raccontano storie. Sono silenziose custodi di culture, leggende e memoria collettiva. Eppure accade spesso che queste opere d’arte vengano trattate con superficialità e mancanza di rispetto. Per esempio, negli ultimi anni, è emerso un dibattito profondo sul significato culturale e sociale di un classico rituale, che i turisti ripetono costantemente quando si trovano nelle piazze di varie città del mondo. 🔗iodonna.it

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […] L'articolo Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour proviene da Webmagazine24. 🔗.com

A Roma le opere di Caravaggio, la potenza del chiaroscuro - A Roma è approdata la mostra evento su Caravaggio presso Palazzo Barberini. L’atmosfera delle sale e le luci sapientemente dosate catturano il visitatore che si immerge immediatamente nelle tele dell’artista. Opere dipinte con contrasti unici e riconoscibili, così come riportato da Giovanni Pietro Bellori nell’opera Le vite de pittori, scultori et architetti moderni: “Ma il […] The post A Roma le opere di Caravaggio, la potenza del chiaroscuro appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Azzurro fragile. I calanchi delle argille azzurre nell'arte contemporanea; Azzurro fragile - I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea; Festival dei Calanchi e delle Argille azzurre, una rassegna che unisce arte, sport e natura; Festival dei Calanchi 2024, arte e cultura alla scoperta del territorio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Azzurro fragile. I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea - I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea ... già dal 1925 più volte aveva scelto i calanchi come teatro delle proprie raffinatissime opere, due opere scultoree di Carlo Zauli (Faenza, ... 🔗liquidarte.it

Azzurro fragile. I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea - I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea ... scelto i calanchi come teatro delle proprie raffinatissime opere, due opere scultoree di Carlo Zauli (Faenza, 1929 - ivi, 2002 ... 🔗artribune.com

Tra calanchi e arte contemporanea con “Azzurro Fragile” - I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea”, un approfondimento ... 1925 più volte aveva scelto i calanchi come teatro delle proprie raffinatissime opere, due opere scultoree di Carlo ... 🔗9colonne.it