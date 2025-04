Temporali e grandine prima della fiammata estiva | ecco tutte le zone a rischio

Temporali con grandine: anche questa domenica ombrelli a portata di mano su alcune regioni italiane, ecco quali e le conferme sull'arrivo dell'anticiclone africano Ilgiornale.it - Temporali e grandine prima della fiammata estiva: ecco tutte le zone a rischio Leggi su Ilgiornale.it Numerosicon: anche questa domenica ombrelli a portata di mano su alcune regioni italiane,quali e le conferme sull'arrivo dell'anticiclone africano

Meteo settimana di Pasqua, temporali e grandine in arrivo: ecco dove. Le previsioni - Una fase di intenso maltempo si prepara a colpire l’Italia proprio durante la settimana di Pasqua, con piogge abbondanti, temporali e possibili grandinate che potrebbero compromettere anche i giorni di Pasqua e Pasquetta. Gli ultimi modelli meteorologici, secondo le previsioni de ilMeteo.it, indicano l’arrivo di una perturbazione particolarmente attiva, con potenziali eventi estremi su molte Regioni. 🔗tg24.sky.it

Meteo, breve tregua prima di Pasqua: poi nuova allerta per temporali - (Adnkronos) – Si attenua intensa ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord provocando numerosi disagi in allerta diverse regioni, mentre il Centro-Sud veniva sferzato da scirocco impetuoso con caldo anomalo. Ma dopo una breve pausa, la vigilia del lungo weekend di Pasqua si preannuncia caratterizzata da rovesci sparsi, in particolare durante le ore mattutine. Antonio […] 🔗periodicodaily.com

Le previsioni meteo del 25 aprile: temporali e grandine in arrivo - Ci troviamo di fonte a un Ponte della Festa della Liberazione caratterizzato dal ritorno di forti temporali e grandinate, che investiranno l’Italia a partire dal Nord-Est. Le prime zone toccate dal maltempo saranno infatti Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale ed Emilia-Romagna; mentre, col passare delle ore, l’instabilità si sposterà verso il Centro, colpendo soprattutto le aree interne dell’Appennino e le regioni adriatiche. 🔗tg24.sky.it

Meteo: prima fiammata dell'Anticiclone Africano sul ponte del primo Maggio, ecco cosa accadrà - Dopo settimane di tempo instabile e maltempo a tratti anche estremo, come dimostrato dagli eventi in Piemonte la scorsa settimana, l'Italia si prepara a un significativo cambiamento da Martedì 29 ... 🔗ilmeteo.it

Allerta Meteo, avviso della protezione civile: in arrivo Temporali, Grandine e colpi di Vento, zone a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... 🔗ilmeteo.it

Grandine e temporali in arrivo in Italia, allerta maltempo al Nord: quali regioni saranno interessate - Previsto il maltempo in Italia con forti temporali e grandine in particolare nelle regioni di Nord Ovest, in Piemonte scatta l'allerta gialla ... 🔗virgilio.it