Di Genesio Pagliuca Pd | 25 aprile nel caos Il Comune è assente

aprile 2025 – "Quello che è accaduto venerdì 25 aprile sul nostro territorio – in modo particolare sul lungomare di Maccarese – è stata una vera e propria presa in giro. In una giornata che avrebbe dovuto essere segnata dalla sobrietà, come richiesto dal Governo in segno di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, abbiamo assistito a tutt'altro: musica ad alto volume, fiumi di persone, traffico in tilt, incidenti e situazioni al limite della sicurezza".A parlare è il capogruppo del Pd a Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, che prosegue: "Sul lungomare di Maccarese si sono svolti ben quattro eventi all'interno di altrettante strutture balneari in 500 metri, senza un vero piano per la gestione della mobilità né un coordinamento per l'ordine pubblico. Tutto questo nonostante le dichiarazioni del Sindaco, che in più occasioni aveva assicurato che le autorizzazioni sarebbero state rilasciate solo in presenza di parcheggi di scambio e misure adeguate per contenere l'afflusso.

