Canto popolare un weekend per celebrare il ventennale del Coro delle mondine di Porporana

ventennale del Coro delle mondine di Porporana. Tre giorni di conferenze, laboratori e concerti sull'importanza del Canto popolare e della sua dimensione corale, in particolare nel processo di emancipazione. Ferraratoday.it - Canto popolare, un weekend per celebrare il ventennale del Coro delle mondine di Porporana Leggi su Ferraratoday.it Da venerdì 2 a domenica 4 maggio, a Ferrara è prevista l'iniziativa 'Ad alta voce!, ildeldi. Tre giorni di conferenze, laboratori e concerti sull'importanza dele della sua dimensione corale, in particolare nel processo di emancipazione.

