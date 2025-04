I pro Pal padroni del 25 aprile violento ma la sinistra li difende

Liberoquotidiano.it - I pro Pal padroni del 25 aprile violento, ma la sinistra li difende Leggi su Liberoquotidiano.it Questione di punti di vista, basta sapersi accontentare. Gli insulti a Liliana Segre, sopravvissuta bambina ad Auschwitz, per esempio, non sono poi stati meno selvaggi dell’anno scorso, quando la senatrice a vita è stata accolta nel corteo della sua Milano dal cartello “Sei un agente sionista”. Anche due giorni fa c’era la scritta, qualche manifestante l’ha pure urlato, ma forse con meno forza, visto che Segre stavolta ha pensato bene di disertare il corteo nazionale. È migrata nella tranquilla Pesaro, per evitarsi certi spettacoli. L’esilio volontario come passo in avanti verso la civiltà. Sarà così per il Pd, per gli altri no.Certo, rispetto a qualche edizione precedente, non si sono viste certe scene raccapriccianti. Non abbiamo visto neppure manichini di Giorgia Meloni o Matteo Salvini bruciati a testa in giù.

