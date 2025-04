Dall’8 all’11 maggio laboratori artistici omaggi golosi una foto per ricordare l’evento E una copia del nostro giornale

Il tema dell'edizione 2025 della mostra-mercato Orticola di Lombardia (8-11 maggio) ai giardini Montanelli di Milano, è "Bio, bio, bio, in giardino c'è vita!". È stato scelto per ricordare che insetti, funghi, uccelli e microrganismi sono necessari per un giardinaggio sostenibile e attento all'ambiente. Orticola a Milano, orti fioriti all'ombra delle torri di Citylife. Paese ospite di quest'anno è l'Argentina, al quale anche iO Donna, media partner della manifestazione, rende omaggio con i workshop gratuiti dedicati alla tecnica pittorica del fileteado, tipica proprio di Buenos Aires.

“Questi miei pensieri” – Omaggio teatrale a Mia Martini dall’8 all’11 Maggio 2025 al Teatrosophia - Questo tributo a Mia Martini, “Questi miei pensieri”, è un omaggio sia a colei che è stata definita la più grande interprete contemporanea di musica leggera sia al pubblico, il quale conosce relativamente poco della sua vita artistica e personale, come pure è ignaro di molti suoi brani pubblicati, ma quasi completamente sconosciuti. Un tributo alla voce, alla musica e all’anima di Mimì: Ecco “Questi miei pensieri” Dal 8 all’11 maggio 2025, al Teatro Sophìa di Roma, va in scena “Questi miei pensieri – Tributo a Mimì”, un progetto di teatro-canzone firmato da Mauro Toscanelli e ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Francigena Fidenza Festival, dall'8 all'11 maggio - «Il Comune di Fidenza – ha spiegato il sindaco Davide Malvisi – crede profondamente nel ruolo di Fidenza come “capitale” della via Francigena. Qui anni fa abbiamo dato vita all’Associazione Europea delle Vie Francigene e sempre qui abbiamo intrapreso il lungo cammino che speriamo possa portarci... 🔗parmatoday.it

Dall’11 marzo scatta la Evolution Week - Due aziende, i primi dieci anni insieme e una decina di giorni di festa aperta alla città, con la prima edizione della Evolution week che, dall’11 al 22 marzo, “colonizza” gli spazi del Laboratorio Aperto del complesso di San Paolo. Hanno deciso di festeggiare così il loro primo compleanno a due... 🔗parmatoday.it

Al Circo Massimo dall'8 all'11 maggio torna Race for the cure - Quattro giorni di prevenzione, sport e salute organizzati da Komen Italia da 26 anni per informare e combattere i tumori femminili. Finora raccolti 31 milioni di euro per progetti di ricerca. 🔗msn.com

Dall’8 all’11 maggio torna l’edizione del 2025 di Milano Civil Week - Il countdown è scattato. Dall’8 all’11 maggio torna l’edizione del 2025 di “Milano Civil Week”, promossa da Corriere della Sera-Buone Notizie, Comune di Milano e Forum del Terzo ... 🔗welfarenetwork.it

Fidenza (PR) celebra la Via Francigena con un grande Festival, dall’8 all’11 maggio - Fidenza (PR) diventerà il cuore pulsante della Via Francigena con la quinta edizione del “Francigena Fidenza Festival” dall’8 all’11 maggio 2025. Quattro giorni dedicati al cammino e alla cultura con ... 🔗politicamentecorretto.com