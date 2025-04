Venezia-Milan Walker in panchina Il riscatto è in dubbio perché …

Walker è recuperato dopo l'infortunio al gomito e in Venezia-Milan di oggi pomeriggio andrà in panchina. Per il futuro, però .. Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Walker in panchina. Il riscatto è in dubbio perché … Leggi su Pianetamilan.it Kyleè recuperato dopo l'infortunio al gomito e indi oggi pomeriggio andrà in. Per il futuro, però ..

Ne parlano su altre fonti

Milan, inghippo Walker tra l'infortunio e il riscatto in dubbio - Milano, 9 aprile 2025 – Kyle Walker e il Milan: dagli applausi ai dubbi, passando per il recente infortunio che lo terrà fuori quasi un mese. In principio, l'impatto. Notevole: personalità ed esperienza in una zona a far rima spesso con tallone d'Achille con Calabria prima ed Emerson Royal. Poi, i primi interrogativi su un riscatto che a gennaio sembrava una formalità: 5 milioni da versare al City in estate. 🔗sport.quotidiano.net

Roma femminile, a Spugna la “Panchina d’Oro” 2023/24: ora il riscatto in campionato - Fase finale della stagione infuocata per la prima squadra maschile, chiamata ad un exploit importante per raggiungere una qualificazione alla prossima Champions League fondamentale per prestigio e casse del club. Quello stesso obiettivo che anche la Roma femminile deve raggiungere, ma ci sarà da sudare in una fase play-off per nulla morbida. Oggi però la scena se l’è presa Alessandro Spugna, tecnico della ragazze giallorosse ormai dal 2021. 🔗sololaroma.it

Riscatto Walker: l’annuncio dell’inglese spiazza tutti - Il calciatore è in prestito al Milan dal Manchester City: il punto della situazione in vista del futuro. Ecco come stanno le cose Sono stati mesi non certo esaltanti quelli di Kyle Walker ha vissuto fin qui al Milan. L’inglese sperava di una seconda parte di stagione diversa, ma i risultati non sono arrivati. Riscatto Walker: l’annuncio dell’inglese spiazza tutti (LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo è nono in campionato ed è fuori dalla Champions League. 🔗calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Venezia Milan, Conceicao ha già deciso: lui tornerà titolare, gliel’ha detto a Milanello - Venezia Milan, Sergio Conceicao ha preso una decisione precisa in vista della gara di domenica: Kyle Walker tornerà dal primo minuto Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico ... 🔗milannews24.com

Milan, Walker sicuro del riscatto. Abraham-Sottil in bilico - Ecco come ha titolato oggi a tal proposito: "Walker sarà riscattato ... Il primo è arrivato a gennaio a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Fiorentina, mentre il secondo è arrivato in ... 🔗ilmilanista.it

Riscatto Walker: l’annuncio dell’inglese spiazza tutti - "Kyle Walker è arrivato a gennaio al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. (Milan News) ... 🔗informazione.it