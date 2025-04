Misericordia e capacità di scegliere con tenerezza Ecco l' insegnamento di Giorgio Bergoglio

Giorgio è conosciuto da tutti come Papa Francesco. La scelta del nome stupisce, ma fin da subito si capisce essere rivelativa di uno stile di porsi, di una logica di pensiero, di un metro di misura, di un criterio di giudizio, di un modo nuovo di interpretare il pontificato Ilgiornale.it - Misericordia e capacità di scegliere con tenerezza. Ecco l'insegnamento di "Giorgio" Bergoglio Leggi su Ilgiornale.it Dal 13 marzo 2013è conosciuto da tutti come Papa Francesco. La scelta del nome stupisce, ma fin da subito si capisce essere rivelativa di uno stile di porsi, di una logica di pensiero, di un metro di misura, di un criterio di giudizio, di un modo nuovo di interpretare il pontificato

Tenerezza e misericordia: "Non scorderò mai il sorriso e la carezza a mio padre malato" - Il ricordo è indelebile come le parole e il gesto di Papa Francesco, l’immagine è nel cuore di Pietro Solinas, 32 anni, docente di religione all’Ite Enrico Tosi a Busto Arsizio. "Avevamo in famiglia un desiderio, portare mio papà Mario a Roma, affinché potesse partecipare all’udienza generale di Papa Francesco – ricorda con commozione –. Papà era già molto malato, due mesi dopo sarebbe morto. Con mia mamma e mio fratello, don Francesco ci riuscimmo". 🔗ilgiorno.it

