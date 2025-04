Sparatoria a Monreale dopo una lite in strada tre morti

Sparatoria è avvenuta nella serata a Monreale in provincia di Palermo, in piazza Duomo, con un bilancio iniziale di due morti e tre feriti, uno dei quali è deceduto successivamente in ospedale, portando il totale delle vittime a tre. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo di 26 anni, e . Sparatoria a Monreale dopo una lite in strada, tre morti L'Identità. Lidentita.it - Sparatoria a Monreale dopo una lite in strada, tre morti Leggi su Lidentita.it Una drammaticaè avvenuta nella serata ain provincia di Palermo, in piazza Duomo, con un bilancio iniziale di duee tre feriti, uno dei quali è deceduto successivamente in ospedale, portando il totale delle vittime a tre. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo di 26 anni, e .unain, treL'Identità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monreale, sparatoria dopo una lite tra giovani: due morti - Sono due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione prima di aprire il fuoco ci sarebbe stata una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. 🔗open.online

Palermo, sparatoria a Monreale dopo una lite: 2 morti - E’ di due morti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Il fatto è accaduto nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. 🔗lapresse.it

Far West a Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti dopo una lite - Il bilancio della sparatoria avvenuta nel cuore della notte è di tre morti e di due feriti gravi: ecco che cosa è successo 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Monreale, sparatoria dopo una lite tra giovani: due morti; Palermo, sparatoria a Monreale dopo una lite: 2 morti - LaPresse; Sparatoria a Monreale dopo una lite in strada, tre morti; Spari dopo la lite in strada, due ragazzi uccisi a Monreale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale, spari in piazza dopo una lite: due morti e tre feriti - I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato ... 🔗msn.com

Palermo, sparatoria a Monreale dopo una lite: 2 morti - E' di due morti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Il fatto è accaduto nei pressi di piazza Vittorio ... 🔗lapresse.it

Monreale, sparatoria dopo una lite tra giovani: due morti - Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26. Prima del far west nella piazza centrale del paese c'è stata una rissa tra due gruppi di ragazzi davanti a una pizzeria L'articolo M ... 🔗msn.com