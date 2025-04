Spari in piazza a Monreale tre ragazzi morti e altri due feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano

Monreale, sparatoria in piazza: due ragazzi morti, tre feriti. «Una lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta a Monreale, vicino a Palermo, in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani. Si aggrava il bilancio: tre morti - Sale a tre il bilancio dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. È morto anche uno dei tre feriti, un ventiseienne, che era stato ricoverat ... 🔗msn.com

