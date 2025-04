Le navi Usa dovrebbero passare gratis Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo

Ilgiornale.it - "Le navi Usa dovrebbero passare gratis". Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo Leggi su Ilgiornale.it Il presidente Usa ha deciso di aprire un nuovo fronte in politica internazionale, ma ottenere dei risultati concreti potrebbe essere molto difficile

Ne parlano su altre fonti

José Raul Mulino: 'Navi USA non attraversano gratis il Canale di Panama' - E' "assolutamente falso" che le navi del governo americano possano attraversare il canale di Panama gratuitamente come sostiene il dipartimento di Stato Usa. Lo ha detto il presidente panamense José Raul Mulino. "Smentisco il comunicato del dipartimento di Stato che è basato su qualcosa di assolutamente falso", ha detto Mulino in una conferenza stampa, definendo la situazione "intollerabile". L'Autorità del Canale aveva già dichiarato di non aver "provveduto ad alcuna modifica" alle tariffe per l'attraversamento. 🔗quotidiano.net

Usa: “Navi americane gratis attraverso Panama”. Ma l’Autorità del Canale smentisce - Le navi del governo degli Stati Uniti non dovranno più pagare le tariffe di transito nel Canale di Panama, secondo quanto annunciato dal Dipartimento di Stato Usa. Tuttavia, l’Autorità del Canale di Panama ha smentito la notizia, affermando di non aver apportato modifiche alle tariffe.Leggi anche: Panama si ribella a Trump: “Ogni metro quadrato del Canale è nostro, non accettiamo interferenze” Scontro tra Usa e Panama sul Canale In un post su X, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che il governo di Panama ha acconsentito a esentare le navi governative americane dal pagamento dei ... 🔗thesocialpost.it

Tassa Usa sulle navi della Cina, così la Corea spera nel rilancio - Genova – Non tutti piangono per la nuova maxi-tassa Usa sulle navi costruite in Cina o di proprietà/gestione cinese in ingresso nei porti americani: nella competizione globale del settore navalmeccanico è soprattutto la Corea del Sud che sta alla finestra 🔗ilsecoloxix.it

Approfondimenti da altre fonti

Le navi Usa dovrebbero passare gratis. Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo; Panama, shipping e politica: ecco la strategia di Trump; In caso di attacco di Israele l'America sarà coinvolta. Ma non sembra più avere il controllo della situazione; Le grinfie USA sulla Groenlandia. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Le navi Usa dovrebbero passare gratis". Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo - Il presidente Usa ha deciso di aprire un nuovo fronte in politica internazionale, ma ottenere dei risultati concreti potrebbe essere molto difficile ... 🔗ilgiornale.it

Trump: «Passaggio gratuito per le navi Usa attraverso i canali di Panama e Suez» - «Non esisterebbero senza gli Stati Uniti», ha scritto The Donald su Truth, aggiungendo di aver chiesto al segretario di Stato Rubio «di occuparsi subito della situazione». La nuova sparata del capo ... 🔗lettera43.it

Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez - "Le navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e di Suez". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che ... 🔗quotidiano.net