Ascolti TV | Sabato 26 Aprile 2025 Funerali Papa Francesco | vola Rai1 al 43 4% Canale5 17 7% La7 5 9%

Nella serata di ieri,26, suSpeciale Porta a Porta ha intrattenuto 2.321.000 spettatori pari al 14% di share. Suil sesto appuntamento con il Serale di Amici (qui la cronaca minuto per minuto) ha raccolto davanti al video 3.926.000 spettatori con uno share del 26.3%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 896.000 spettatori pari al 5.1% e F.B.I. International 714.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 King – Un cucciolo da salvare ha radunato 939.000 spettatori (5.6%). Su Rai 3 Liliana raggiunge 785.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete4 Inside Man totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.148.000 spettatori con il 6.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 419.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 396.