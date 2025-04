La sinistra brucia perfino la sua Europa

Europa che si invera anche in altre due forme di contestazione, visivamente meno violente della bandiera data alle fiamme, ma politicamente altrettanto emblematiche: l'esclusione dal corteo delle bandiere dell'Ucraina Ilgiornale.it - La sinistra brucia perfino la sua Europa Leggi su Ilgiornale.it Ma l'ultimo grido - in tutti i sensi - della protesta antagonista è l'attacco all'che si invera anche in altre due forme di contestazione, visivamente meno violente della bandiera data alle fiamme, ma politicamente altrettanto emblematiche: l'esclusione dal corteo delle bandiere dell'Ucraina

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sinistra che difende chi brucia il fantoccio della Meloni - Solidarietà alla premier pure da Bonaccini. Ma il Pd locale sta con l'Arci: "Questa è una manifestazione dissacrante". E il consigliere della Salis insiste: "?Brucia meravigliosa" 🔗ilgiornale.it

Juve Inter, una fascia per tre sulla sinistra: Savona, Kelly o Cambiaso dall’inizio? A cosa pensa Thiago Motta: la sua idea - di Redazione JuventusNews24Juve Inter, una fascia per tre quella mancina in vista del Derby d’Italia contro i nerazzurri: a cosa pensa Thiago Motta Vigilia di Derby d’Italia per la Juve, che domani sera ospiterà l’Inter nel Derby d’Italia valido per la 25esima giornata di questo campionato. Ancora qualche dubbio di formazione per Thiago Motta in vista del big match. Sfida a tre per un posto sulla fascia sinistra, con Savona che parte avvantaggiato su Kelly e Cambiaso per iniziare dal primo minuto. 🔗juventusnews24.com

Il ministro «nazista» copre di soldi il guru della sinistra e sua sorella - Il dicastero di Alessandro Giuli pubblica l’elenco dei fondi alla cultura assegnati nel 2024: il dem Bettini e la sorella Fabia hanno incassato 315.000 euro per festival in parte tenuti a Bangkok. Foraggiati Arcigay, Anpi, gruppi queer... Continua a leggere 🔗laverita.info

Approfondimenti da altre fonti

La sinistra brucia perfino la sua Europa; Vannacci: come la destra spreca occasioni divulgative e le brucia (a differenza della sinistra). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La sinistra brucia perfino la sua Europa - Ma l'ultimo grido - in tutti i sensi - della protesta antagonista è l'attacco all'Europa che si invera anche in altre due forme di contestazione, visivamente meno violente della bandiera data alle fia ... 🔗msn.com