Rete Ferroviaria Italiana RFI Paola Firmi nominata Presidente per rafforzare il connubio tra competenza tecnica e visione strategica

Paola Firmi, ingegnere con una lunga carriera nelle Ferrovie dello Stato, porta alla guida di RFI competenza tecnica, esperienza strategica e una visione orientata all'innovazione e alla sostenibilità del sistema ferroviario nazionale

