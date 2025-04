Monreale sparatoria in piazza | tre ragazzi morti due feriti Una lite per futili motivi

sparatoria è avvenuta a Monreale, vicino a Palermo, in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 Xml2.corriere.it - Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Una lite per futili motivi» Leggi su Xml2.corriere.it Laè avvenuta a, vicino a Palermo, in unadove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26

