Il 14enne morto a Mazara del Vallo il sindaco | Tragico gioco La città è sotto choc

sotto shock ». Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci , accorso sul luogo della tragedia, ha espresso «cordoglio e vicinanza alla famiglia del 14enne Leonardo Titone », che ha perso la vita - secondo una prima ricostruzione - precipitando dal tetto di un capannone abbandonato. Feedpress.me - Il 14enne morto a Mazara del Vallo, il sindaco: "Tragico gioco. La città è sotto choc" Leggi su Feedpress.me «Tutta la comunità mazarese si stringe a questi genitori che stanno provando un immenso dolore. Siamoshock ». Con queste parole ildidel, Salvatore Quinci , accorso sul luogo della tragedia, ha espresso «cordoglio e vicinanza alla famiglia delLeonardo Titone », che ha perso la vita - secondo una prima ricostruzione - precipitando dal tetto di un capannone abbandonato.

Su questo argomento da altre fonti

A Mazara del Vallo due giovani cadono dal tetto di un casolare, un 14enne è morto e un 13enne è gravissimo - I ragazzi si trovavano in un edificio all'interno di un'azienda vinicola abbandonata a Mazara del Vallo, hanno fatto un volo di una decina di metri 🔗notizie.virgilio.it

Mazara del Vallo, cade dal tetto di un casolare abbandonato: muore 14enne - Una tragedia ha colpito la comunità di Mazara del Vallo, dove due ragazzini sono precipitati dal tetto di un edificio abbandonato nel lungomare San Vito, vicino al Mahara Hotel. Uno dei due, Leonardo Titone, di soli 14 anni, ha perso la vita sul colpo, mentre il suo amico tredicenne, di origini tunisine, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Abele Ajello in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente I due ragazzi, insieme a un terzo compagno, avrebbero scavalcato la recinzione di un ex stabilimento vinicolo in disuso da anni, nonostante la presenza di cartelli di divieto. 🔗ilfogliettone.it

Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto di un casolare: uno è morto, l’amico è gravissimo - Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia a Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo. I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Mazara del Vallo, cadono dal tetto di un casolare abbandonato: 14enne morto e 13enne grave; A Mazara del Vallo due giovani cadono dal tetto di un casolare, un 14enne è morto e un 13enne è gravissimo; Ragazzini cadono dal tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo: morto un 14enne, gravissimo l'amico; Il 14enne morto a Mazara del Vallo, il sindaco: Tragico gioco. La città è sotto choc. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mazara del Vallo, cadono dal tetto di un casolare abbandonato: morto un 14enne e 13enne grave - Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: un ragazzino di 14 anni ha perso la vita e un altro di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduti dal tetto di un edificio abbandonato ... 🔗tg.la7.it

A Mazara del Vallo due giovani cadono dal tetto di un casolare, un 14enne è morto e un 13enne è gravissimo - I ragazzi si trovavano in un edificio all'interno di un'azienda vinicola abbandonata a Mazara del Vallo, hanno fatto un volo di una decina di metri ... 🔗virgilio.it

Ragazzini cadono dal tetto di un casolare abbandonato a Mazara del Vallo: morto un 14enne, gravissimo l'amico - Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara ... 🔗msn.com