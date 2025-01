Ilrestodelcarlino.it - Gli oggetti smarriti. Tra bici, assegni e libri

Due katana, la tipica spada giapponese usata da Uma Thurman e compagne nel film Kill Bill, sono glipiù insoliti che si trovano in via Filzi 11. Qui si trova il magazzino comunale dove vengono depositati gli(o meglio, ritrovati). Un’altra parte (sostanzialmente documenti) è invece custodita all’ufficio di piazza Saffi 8. Nell’elenco di quanto ritrovato lo scorso anno, troviamo 37 tra, bancomat, carte di credito, libretti di banca e posta, 11 traclette, carrozzine, passeggini e monopattini, 191 borse e portafogli vari contenenti documenti (13 quelli privi di documenti di identità), 35 chiavi, 58 documenti, 4 occhiali e 45 tra telefoni cellulari, smartphone e e accessori, per un totale di 494 pezzi (erano 524 nel 2023). Come funziona la procedura, in base al regolamento approvato nel 2023 dal consiglio comunale? A consegnare il materiale all’ufficio, che fa capo al Servizio contrattualistica e gestione patrimonio (dirigente Silvia Bedei) sono forze dell’ordine, altri enti quali Poste Italiane, Start Romagna, altri enti pubblici e in misura minore privati cittadini.