Emis Killa si Ritira da Sanremo | Ecco Cosa Succede Adesso!

siufficialmente dadopo essere stato coinvolto in un’indagine.è successo e la reazione di Carlo Conti!L’edizione didi quest’anno ha già il suo primo colpo di scena:siufficialmente dal Festival dopo essere stato coinvolto in un’indagine della Procura di Milano. Il rapper, accusato di associazione a delinquere, è stato colpito da un Daspo di tre anni, che gli impedisce di entrare negli stadi per il suo presunto legame con ambienti ultras. Una situazione delicata che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua partecipazione alla kermesse musicale.L’annuncio del ritiro è arrivato poche ore fa tramite una storia Instagram, in cui l’artista ha spiegato le sue ragioni e ha ringraziato Carlo Conti per la fiducia.