Colpo in una autofficina pontina: bottino da 50mila euro

I ladri hanno forzato l’ingresso durante la notteQuesta mattina, i Carabinieri della Stazione di Priverno sono intervenuti presso un’locale a seguito di un furto avvenuto durante la notte. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti nell’area dell’officina, riuscendo a rubare due veicoli, un furgone e un autofurgone, per un valore complessivo stimato di circa 50.000.Indagini in corso per risalire ai responsabiliGli agenti hanno effettuato un sopralluogo accurato per raccogliere elementi utili alle indagini. Dalle prime verifiche è emerso che i ladri sarebbero riusciti a forzare il cancello carrabile per accedere al piazzale dell’attività e mettere in atto il furto.Gli investigatori sono ora impegnati nel ricostruire l’accaduto e raccogliere prove che possano portare all’identificazione dei responsabili.