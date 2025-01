Oasport.it - Chi è Francesca Carolli, la classe 2004 che debutta in Coppa del Mondo a Courchevel

Stasera si corre lo slalom die saranno ben nove le azzurre al cancelletto di partenza. Tra loro è presente anche, per cui questa gara resterà sempre speciale. La ventenne romana, infatti, farà il suo esordio ufficiale indele partirà con il pettorale numero 62. L’obiettivo è quello di fare esperienza e di cominciare a conoscere il “circuito dei grandi”, cercando di ottenere il meglio possibile nella prima manche, considerando anche che il manto nevoso andrà sicuramente a rovinarsi al momento della sua partenza.Una prima volta comunque che sarà sempre da ricordare per la giovane azzurra, che sicuramente ha come obiettivo quello di essere al via anche di altri slalom nel corso della stagione. Per raggiungere questo traguardo saranno fondamentali i risultati inEuropa, dove la romana si è fatta vedere nell’ultimo mese, avvicinando la Top-10 in tre occasioni.