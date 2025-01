Lanazione.it - Weekend di Fiera Antiquaria a Casa Bruschi: visite guidate alla scoperta del lontano Oriente e ingresso gratuito domenicale

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Per ladel primo fine settimana di febbraio laMuseo Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, offrirà ai visitatoritematiche oltre all’domenica 2 febbraio. Sabato 1 alle 16 e domenica 2 febbraio alle 11 è in programma la visita guidata L’. Un viaggio che permetterà, con l’accompagnamento degli operatori del museo, di conoscere preziosi manufatti provenienti da paesi lontani che catturarono l’interesse di Ivancome i ventagli mandarini del XIX secolo e le loro ricche decorazioni, la scultura tailandese Apsonsi, la coppa rituale tibetana Kapala e le curiose maschere teatrali balinesi Topeng. Oggetti che narrano storie e leggende affascinanti e testimoniano una straordinaria capacità tecnica per la loro realizzazione.