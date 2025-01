Liberoquotidiano.it - "Vietato dire anziano": il manuale consegnato alla polizia, l'ultima follia del politicamente corretto

Mentre gli Usa di Donald Trump iniziano a demolire il rudere woke, i cugini inglesi provano una strenua resistenza del. Così si sono inventati ben 9 pagine di bon-ton inclusivo che le forze dell'ordine dovranno adottare obbligatoriamente per non urtare la suscettibilità di alcuno. Gli agenti non potranno più usare parole come «pecora nera», «lista nera» e «segno nero» perché il riferimento a quel colore è razzista, triviale, primitivo. Al posto di «donna incinta» viene suggerito il più neutro (e incomprensibile) «persona incinta» per «racchiudere nella categoria anche individui non binari o transgender». Bandito pure il termine «fede» al fine di evitare un linguaggio troppo «cristianocentrico» che magari potrebbe indispettire un kamikaze pronto a farsi saltare in aria sul London Bridge.