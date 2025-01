Ilrestodelcarlino.it - Una relazione incubo. Gelosia, pedinamenti e poi anche le botte. Stalker condannato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La voglia di ricominciare una nuova vita di coppia dopo alcune precedenti esperienze che avevano lasciato l’amaro in bocca. Il desiderio di trovare un partner che potesse condividere i momenti di spensieratezza di una 25enne con un lavoro stabile ma senza la stabilità di un affetto. E quel 30enne italiano, ma di origini tunisine, con cui la ragazza era convinta di aver trovato finalmente l’anima gemella e con il quale era andata a convivere per cominciare a costruire il tanto agognato futuro. Ma dopo i primi mesi di illusionequei sogni si erano infranti. Prima la folle, poi i, qualche schiaffo,calci fino ad arrivare a colpirla con pugni su varie parti del corpo quando la giovane aveva tentato di difendersi dalla furia insensata di lui. E’ finito sotto processo per stalking e maltrattamenti il giovane elpidiense, ex compagno della 25enne.