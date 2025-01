Ilgiorno.it - Tributo agli eroi della Resistenza: "Ricordiamo i poliziotti antifascisti"

di Marianna VazzanaMILANODue hanno trovato la morte nei lager tedeschi. Un terzo è tra le vittime dell’eccidio di piazzale Loreto del 10 agosto del 1944. Un tragico destino accomuna treQuestura di Milano che durante la Seconda guerra mondiale si schierarono per la Liberazione dal nazifascismo. Ora il ricordo si riaccende in via Fatebenefratelli 11 grazie alle tre “pietre d’inciampo“ incastonate ieri mattina sull’asfalto. Una per ciascuno: il vice brigadiere Giuseppe Prata, di 36 anni, e le guardie Emiddio Mastrodomenico e Angelo Molino, entrambi ventunenni. Un’iniziativapolizia di Stato con il sostegno dell’Unione comunità ebraica italiana – nell’ambito del progetto “Senza memoria non c’è futuro“ – che ha aderito alla iniziativa Stolpersteine “Pietre d’Inciampo” ideata più di 30 anni fa dall’artista Gunter Demnig: le pietre d’inciampo sono dei piccoli blocchi quadrati ricoperti di ottone, ognuno dedicato a una vittima del nazifascismo.