Dayitalianews.com - San Giovanni Galermo, sequestrata l’area dell’esplosione – FOTO

Su disposizione della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno eseguito un’operazione di sequestro, apponendo i sigilli, riguardantecolpita dall’esplosione causata da una fuga di gas avvenuta la sera del 21 gennaio scorso nel quartiere di San. Il provvedimento è stato adottato per preservare lo stato dei luoghi e permettere l’esecuzione delle indagini necessarie a determinare le cause dell’incidente.Le operazioni, realizzate in collaborazione tra i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, hanno avuto come obiettivo mettere in sicurezza l’intera area colpita dall’esplosione, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, eliminare eventuali rischi residui e permettere l’esecuzione degli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.