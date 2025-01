Quotidiano.net - Roccaraso e l’invasione social. Il sindaco: serve l’esercito. Stretta sui bus turistici

(L’Aquila)I più bonari l’hanno definita la "valanga della frittata", intesa come frittata di maccheroni da consumare in loco. I più velenosi l’hanno bollata come la "valanga dei coatti". In realtà non si era mai vista una cosa simile. Duecentoventi bussono saliti domenica scorsa lungo i tornanti che portano a, la perla degli Appennini. Dodicimila pendolari della neve che si sono mossi all’alba, non più tardi delle 6, da Napoli e dalla provincia, per arrivare alle 10 e sciamare, come una torma senza controlli, nel paesino che conta poco più di 1.400 residenti. Una moltitudine che ha bloccato il traffico, scatenato il caos e invaso Pratone e Ombrellone, le due aree dove si pratica lo slittino. Sì, perché nessuno si è recato sulle piste innevate e agli impianti di risalita che distano poco meno di 10 chilometri.