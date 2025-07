Poste italiane down nel mirino operazioni e pagamenti | segnalazioni in tutta Italia

Le Poste Italiane sono nel mirino: disservizi e blocchi colossali sull’app unificata stanno creando caos in tutta Italia. Migliaia di utenti si trovano impossibilitati a effettuare operazioni e pagamenti, soprattutto nel giorno cruciale delle pensioni. Una situazione che evidenzia l’urgenza di interventi rapidi per ripristinare la normalità e tutelare gli utenti. La domanda ora è: quando saranno risolti questi problemi?

Disservizi in tutta Italia per l'app unificata di Poste: migliaia di utenti bloccati nel giorno del pagamento delle pensioni.

