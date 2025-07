Poste Italiane app inaccessibile per gli utenti | migliaia di casi segnalati

Il disservizio ha generato ritardi e disagi per chi utilizza le piattaforme digitali per la gestione delle proprie finanze. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Poste Italiane, app inaccessibile per gli utenti: migliaia di casi segnalati

In questa notizia si parla di: poste - italiane - inaccessibile - utenti

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Poste Italiane, app inaccessibile per gli utenti: migliaia di casi segnalati; Poste Italiane in down oggi: problemi alla nuova app e al sito. Cosa sta succedendo?; Poste italiane down, nel mirino operazioni e pagamenti: segnalazioni in tutta Italia.

Poste Italiane, app inaccessibile per gli utenti: migliaia di casi segnalati - Il disservizio ha generato ritardi e disagi per chi utilizza le piattaforme digitali per la gestione delle proprie finanze ... repubblica.it scrive

Poste italiane down, nel mirino operazioni e pagamenti: segnalazioni in tutta Italia - Disservizi in tutta Italia per l’app unificata di Poste: migliaia di utenti bloccati nel giorno del pagamento delle pensioni ... Lo riporta ilgiornale.it