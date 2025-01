Primacampania.it - Pomigliano d’Arco ricorda il Carabiniere Luigi Cosimo Miccoli nel 38° anniversario della sua scomparsa

– Questa mattina, presso la Parrocchia San Felice in Pincis a(Napoli), si è svolta la cerimonia commemorativa in occasione del 38°morte del, insignitoMedaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Alla celebrazione, organizzata dall’Arma dei carabinieri, hanno partecipato le autorità civili e militari, tra cui il sindaco di, Raffaele Russo, accompagnato dagli assessorisua giunta e dai consiglieri comunali. La città ha voluto rendere omaggio all’eroicocon la presenza del proprio gonfalone, simbolo di un’intera comunità che non dimentica chi ha sacrificato la propria vita per il bene collettivo. Ilperse la vita il 29 gennaio 1987 mentre cercava di sventare una rapina al casello autostradale di, dimostrando fino all’ultimo coraggio e senso del dovere.