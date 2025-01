Ilrestodelcarlino.it - La nomina del Papa:. Ricciardi vescovo di Jesi: "Mi affido a San Settimio"

Nessun accorpamento tra territori,riesce a mantenere la sua Diocesi. Ai saluti monsignor Gerardo Rocconi, in arrivo da Roma il nuovoPaolo. A darne comunicazione lo stesso Rocconi, ieri, all’interno di una cattedrale gremita di sacerdoti diocesani e fedeli. È statoFrancesco ad accettare la rinuncia al governo pastorale della Diocesina per i sopraggiunti limiti di età, i 75 anni dell’ormaiemerito, e are il suo successore. Emozionato, Rocconi ha fatto sapere che si trasferirà a Macine di Castelplanio, una zona dove i parroci debbono coprire molte parrocchie. E quindi andrà, come sempre, dove c’è bisogno di aiutare gli altri, il prossimo. A, dopo l’arrivo nel 2006 dalla Diocesi di Senigallia, ha vissuto un’esperienza intensa, ricevendo enorme gratitudine dalla comunità.