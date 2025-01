India, la strage della ressa per i festeggiamenti del Kumbh Mela

Leggi su Open.online

Unadurante il gigantesco pellegrinaggio indùha provocato almeno 15 morti a Prayagraj, nel nord dell’, secondo quanto ha riferito un fotografo dell’Afp. I soccorritori e i fedeli stavano evacuando le vittime, alcune delle quali non erano coscienti, dal luogo dell’incidente. Un funzionario locale ha riferito che diversi feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Le autorità locali e le forze di sicurezza non hanno ancora reso note le cifre dell’incidente. «Ci stavamo dirigendo verso il Sangam (la confluenza dei fiumi sacri Gange e Yamuna, dove si svolgono i bagni rituali) e le strade erano bloccate. All’improvviso la folla ha iniziato a spingere e molte persone sono state schiacciate», ha dichiarato Malti Pandey, 42 anni.IdelOgni 12 anni, idelriuniscono milioni di devoti da tutto il Paese per il bagno alla confluenza dei fiumi sacri Gange e Yamuna.