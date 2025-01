Thesocialpost.it - Emis Killa dice addio a Sanremo, indagato nell’inchiesta ultrà: 3 anni di Daspo per lui

rinuncia a2025: “Lascio spazio alla giustizia”ha annunciato il suo ritiro dal Festival di2025. La decisione è arrivata dopo aver appreso di essereper associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva e dopo aver ricevuto unche gli impedisce di assistere a partite di calcio. Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, il rapper ha confermato la notizia, esprimendo gratitudine verso Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, per aver creduto in lui.“Apprendo oggi dai giornali che sono(a me è stato notificato esclusivamente il, che è un atto amministrativo e non penale)”, ha scritto. “Se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e che la magistratura possa lavorare in serenità, senza polemiche o pressioni mediatiche”.