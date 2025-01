Calciomercato.it - DIRETTA Champions, Juventus-Benfica 0-0 | Barcellona-Atalanta 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Motta ed i rossi di Lage e quello del ‘Montjuic’ tra i blaugrana di Flick e i nerazzurri di Gasperini in tempo realeLae l’affrontano rispettivamente ilin casa e ilin trasferta in due gare molto delicate valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico diLeague. Due sfide che possono valere la qualificazionesenza passare per i playoff che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro rumeno Kovacs e dal fischietto inglese Or.Thiago Motta e Gasperini, allenatori di Juve e(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato, all’Allianz Stadium’ di Torino, i bianconeri di Thiago Motta vogliono rialzare la testa e scendere dalle montagne russe fatte di risultati positivi seguiti da quelli negativi.