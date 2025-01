Come ha preso Giorgia Meloni la comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati per il caso Almasri

Leggi su Open.online

«Non sono ricattabile, non mi lascio intimidire». Le parole disull’indagine per favoreggiamento e peculato nei suoi confronti per il rimpatrio ditradiscono l’ira della premier per «l’atto gravissimo» di cui ha incolpato il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Quello «del fallimentare processo a Salvini», secondo. Ma anche l’uomo che ha ottenuto la condanna di Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio. A Palazzo Chigi vedono il tutto«un attacco alla democrazia», fa sapere oggi il Corriere della Sera. Perché «pensare di mandare in galera il governo per aver assunto una decisione politica» è una mossa «gravissima, inaccettabile». Un esempio di «giustizia a orologeria». L’aereo di StatoCon lei avvertiti dell’esposto di Luigi Li Gotti sono anche il ministroInterni Matteo Piantedosi, il responsabile della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.