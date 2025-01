Scuolalink.it - Bonus 190 euro per ogni figlio studente: come funziona e come ottenerlo

Il190per figli studenti rappresenta un’importante agevolazione fiscale per i genitori che sostengono spese per l’istruzione. La Legge di Bilancio 2025 ha incrementato la soglia massima di detrazione, passando da 800 a 1.000, permettendo così di ottenere uno sconto Irpef più elevato. Questo beneficio non prevede una richiesta specifica, ma deve essere indicato nel modello 730/2025, precisamente nel quadro E, oneri e spese. Quali spese rientrano nella detrazione? Per accedere al190per figli studenti, le spese ammesse comprendono la frequenza scolastica dalla scuola dell’infanzia alle superiori, oltre a una serie di costi aggiuntivi. Tra questi rientrano mensa scolastica, trasporto, gite, corsi extrascolastici (lingua, musica, teatro, arte), pre e post scuola, assicurazione, tasse per esami di Stato e altre spese didattiche organizzate dagli istituti.