Lanazione.it - Bocce, il punto sul campionato della provincia di Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 29 gennaio 2025 - Si è chiusa nei giorni scorsi la prima parte dela squadre di strisciodi, organizzato dalla Federazione Italiana: "campione d'inverno", prima nel girone di andata è la squadra del Capannoli (cap. Ivo Fagiolini, Romano Pinelli, Claudio Fatticcioni, Guido Bellucci, Emilio Meliani e Sergio Bellucci) che si conferma come una delle protagoniste assolute di questa edizione del, nonostante il mezzo falso passo nell'ultima gara, dove un coriaceo Cenaiaha superato per 2-1 la capolista, nel pallaio Arci di Cenaia. A ruota dei campioni d'inverno seguono le altre due protagoniste assoluteprima parte di stagione e delle ultime edizioni: la forte formazione del Laghetto Pardossi di Pontedera (cap. Enrico Lancioni, Secondo Lancioni, Vito Busillo, Armando Cocilova, Valerio Bertini, Idilio Elisei e Stefano Sirianni), seconda classificata nella scorsa stagione e i campioni in carica di Stagno, del Circolo La Pineta (cap.