Iodonna.it - Appena insediato Trump ha firmato l'ordine esecutivo per la modifica del nome. La stessa sorte toccherà al monte Denali, "grande montagna" nella lingua dei nativi: si chiamerà Mount McKinley

Google Maps, in un post su X parla di «prassi consolidata di applicare i cambiamenti diquando sono stati aggiornati dal governo». Così «quando i nomi ufficiali variano tra i Paesi, gli utenti di Maps vedono il lorolocale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi». È quello che succederà d’ora in poi al Golfo del Messico, che continuerà a chiamarsi così per chi lo cerca su Google Maps dal Messico. Gli utenti statunitensi vedranno invece Golfo d’America,indicato da Donaldin un decreto. Negli altri Paesi, quindi anche in Italia saranno indicati entrambi i nomi. La denominazione Golfo del Messico è in uso da oltre 400 anni. Stop al Green New Deal.