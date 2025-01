Ilrestodelcarlino.it - Addio a Walter Lanzetti, pioniere della Rimini del divertimento: ha fondato il Bounty e il Blow Up

, 29 gennaio 2025 – Con lui se ne va un pezzoche non c’è più. Ladel boom del turismo, del, scomparso ieri a 83 anni, è stato un assoluto protagonista dell’epoca d’oro riminese. Ha aperto locali come lo Ye Ye, l’Italian pub, ilUp dove lavorava il mitico ‘Zanza’, e poi il, che dal 2003 è gestito da uno dei due figli, Giuliano. Figlio di albergatori,nel 1967 ebbe l’intuizione di trasformare la sala delle colazioni dell’hotel Corallo (a quel tempo gestito dalla famiglia) nella prima discoteca al chiuso di: lo Ye Ye. Un locale innovativo, anche per la musica che proponeva. “Mio padre – ricorda Giuliano – in quegli anni andava in Inghilterra, alla casa discografica dei Beatles, a scegliere gli artisti che poi faceva esibire a