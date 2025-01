Ilfattoquotidiano.it - Women Awakening Project, ascoltare le voci delle maestre spirituali può aiutare a salvare noi stessi e il Pianeta

ledi, donne di diverse religioni che hanno dedicato la loro vita alla pratica meditativa. Un modo per combattere la distruttività di ciò che accade nel mondo, di mettere freno alla devastazione della natura, di osservare stili di vita essenziali capaci in quanto tali diil. Sono i temi al centro del libro Donne che esplorano il divino (TerraNuova editore) di Erica Bassani, giovane scrittrice e fondatrice delfinalizzato a dare voce a donnedi diverse tradizioni, dal taoismo, all’induismo, al cristianesimo sia cattolico che ortodosso.“A tutte loro ho chiesto”, spiega Erica Bassani, che ha viaggiato più volte fino in India per incontrarle, “come possiamo affrontare i tempi di oggi e le sue devastanti crisi con un cuore e una mente aperta e spaziosa, una attitudine consapevole e positiva.