Donnapop.it - Tragedia sfiorata per Jovanotti, ha rischiato di morire: ecco cosa è successo al cantante

tornerà nel mondo della musica con il suo prossimo album, in uscita il 31 gennaio e nel frattempo emerge un fatto inquietante: ilhadigli è? Ricordiamo che, qualche tempo fa,ha vissuto un periodo molto delicato per la sua salute a causa di un grave incidente in bicicletta, avvenuto mentre si trovava a Santo Domingo. La sua degenza in ospedale è stata lunga ed è proseguita con operazioni e una lunga riabilitazione.Al Corriere della Sera, infatti, il diretto interessato ha raccontato quanto segue: “Al fianco e al ginocchio ho patito parecchio. La clavicola rimarrà rotta. Come nel kintsugi, tecnica giapponese in cui si lasciano le crepe sugli oggetti, anche se le mie non sono ricoperte d’oro”. Ma come ha fatto a rischiare dihadi?Le ripercussioni dell’incidente vissuto a Santo Domingo sono state tante; oltre a quelle fisiche, anche quelle psicologiche che sono finite inevitabilmente a far parte del suo nuovo album, che uscirà prossimamente.