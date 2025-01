Sport.quotidiano.net - Tennis, tanti atleti stanno ottenendo ottimi risultati. Cus, giovani promesse in seconda categoria

Il progetto sportivotico che vede il Cus Ferrara legato all’azienda Salvi, continua il suo percorso vincente anche in questo 2015. I fratelli Marco e Giuseppe Salvi, che credono fortemente in quelli che sono gli obiettivi principali della società, hanno confermato il loro appoggio, dopo gli oltre 35 successi individuali e iriconoscimenti in ambito cittadino e non solo, della stagione appena passata. I protagonisti, oltre ai ragazzi, sono i tecnici dell’agonistica cussina Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni e quelli della scuolaFilippo Luti e Andrea Remy, da sempre a stretto contatto tra loro. Importante l’inserimento nello staff tecnico di Filippo Zattoni, utile sia in campo che in palestra, ed anche di altre figure diventate di riferimento come Michele Gavioli ed il preparatore mentale Mirco Ossani.