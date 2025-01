Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia, calendario terribile per Antonioli: tifosi preoccupati. Vigor, la pazienza è finita. La squadra è allo sbando

Leggi su Sport.quotidiano.net

Airossoblu è ufficialmentela. La sconfitta nel derby contro l’Ancona ha aperto il vaso di Pandora ed in un attimo tutte le delusioni accumulate nelle ultime settimane, i dispiaceri e le frustrazioni di una realtà da tempo preoccupata hanno preso il sopravvento. Così tante critiche non erano mai piombate in capo allanegli ultimi 5 anni, ovvero da quando il popolo rossoblu è tornato a credere in un progetto, dopo decenni di purgatorio in categorie minori. Con l’idea in testa di tagliare nuovi traguardi nel segno della "senigalliesità" il pubblico è cresciuto ed ha sognato. Oggi però qualcosa si è rotto, ansie e paure tormentano sia lasia il pubblico che aveva iniziato la stagione con ben altre aspettative. Mister Mauroci mette la faccia e prova a raccogliere i cocci, ma il duro lavoro svolto in settimana si sgretola puntualmente la domenica pomeriggio.