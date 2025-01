Lanazione.it - Pucciarelli è il più forte al trofeo 10 Comuni

Leggi su Lanazione.it

Condizioni climatiche difficili per la terza prova del10di mountain bike. Nebbia e una bufera di pioggia sul Montalbano dove in località Pinone nel comune di Carmignano, si è svolta la manifestazione organizzata dal Team ZeroZero. Vittoria assoluta per il bravo e brillante Enrico, giovane esponente nella categoria Master 1 con i colori della Neb18 Factory Team. Il vincitore della prova ha coperto la distanza di poco inferiore ai 18 km nel tempo di 48 minuti e 12 secondi, precedendo di tre minuti e 12 secondi Alessio Gori della New MT Bike Team 2001, che è stato il migliore nella sua categoria di appartenenza, quella dei Master 4. Il podio assoluto della gara al Pinone è andato all’Elite Sport Matteo Ciandri del Team Valdera Bike. Gli altri successi di categoria hanno premiato Felice Rizzo della New Mt Bike Team 2001 tra i Master 3, Daniele Giusti della Ciclo Team San Ginese, nei Master 5, Stefano Stefanini del Top Team Race, primo nei Master 2.